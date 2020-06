Horóscopo de El Niño Prodigio 29 de junio de 2020

Estas son las predicciones de El Niño Prodigio para los 12 signos del Zodiaco

03/21 – 04/19

Esta semana será importante que no pierdas el tiempo con lo que no vale la pena y no le prestes más atención de lo que debes. Cada segundo que dejes pasar, no volverá a ser vivido nunca más. Sácale todo el provecho posible a los momentos importantes y a lo que desees.

04/20 – 05/20

Entenderás que no tiene ningún sentido negar algunos aspectos de tu personalidad ¡Tú eres así! No puedes adaptarte a la imagen de persona que tu ser querido te exige. Los demás te tienen que aceptar tal cual eres, con tus defectos y tus virtudes.

05/21 – 06/20

Te darás en cuenta que hay alguien en tu entorno que no te conviene, así que tomarás la distancia necesaria. Si alguien procura hacerte hablar mal de un amigo, ten cuidado y no lo hagas. Es una trampa para hacerte quedar mal ante los ojos de los demás. Presta atención.

6/21 – 7/20

Esta semana lograrás solucionar algunas situaciones con tus amigos que te tenían tan preocupado. Además, se disuelve por fin la tensión que te rodeaba. Las situaciones poco claras se resolverán y todo continuará como antes.

07/21 – 08/21

Estarás pensando mucho en ese viaje en el que te quieres embarcar y con el que siempre has soñado. Puede que ahora se retrase un poco ese plan, pero todo dependerá de cómo te organices.

08/22 – 09/22

Durante los próximos días vas a superar cierta timidez que no te dejaba disfrutar de reuniones sociales. Estarás dispuesto a tomar ciertos riesgos que antes ni siquiera habrías considerado. Sigue fortaleciendo ese aspecto, te hará muy feliz. ¡Bien por ti!

09/23 – 10/22

Esta semana lograrás activar esa armonía que antes tenía tu relación amorosa y vivirás momentos románticos junto a tu pareja, si la tienes. Sabrás como superar las dificultades y si estás soltero, entonces te sentirás más tranquilo que nunca.

10/23 – 11/22

Cualquier mala experiencia que hayas tenido en el pasado en este momento de tu vida pasará de largo. Tú ya sabes cómo superar las dificultades y tienes el poder de transformarlas en cosas buenas para ti y los tuyos.

11/23 – 12/20

Esta semana te vas a organizar muy bien para minimizar los inconvenientes y recuperar el ritmo que traías. Planifica a la hora de tomar decisiones. Medita antes de dar un paso, así las equivocaciones no existirán y pensarás con tranquilidad.

12/21 – 01/19

Comenzarás a vivenciar una nueva vida amorosa y desde el comienzo de la relación habrá sensaciones variadas, pero hermosas. Es posible que se combine el amor con la amistad, así que si en tu grupo hay alguien que te guste, presta atención porque lo podría estar pasando lo mismo.

01/20 – 02/18

Tu cabeza está yendo más rápido de lo que imaginas. Tomarás seriamente las ideas que aparecen en tu mente desde hace días. Analízalas con atención, de ellas depende tu progreso. Las estrellas te auguran el éxito.

02/19 – 03/20

Esta semana conseguirás tus objetivos con mucho esfuerzo. Pon la mente en tu meta tan preciada y con buena energía se dará todo como lo esperas. Que los obstáculos económicos para alcanzar tus metas no te distraigan de perseguirlas.

