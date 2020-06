María Sorté conmovida por muestras de cariño tras atentado contra la vida de su hijo

Omar García Harfuch fue atacado en plena Ciudad de México por el grupo más poderoso del narco

María Sorté agradeció las muestras de cariño que recibió después del terrible atentado que sufrió su hijo Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México.

“Muchas gracias a todos por sus oraciones y muestras de cariño. No me canso de darle gracias a Dios por su amor y misericordia. Gracias a todos, les mando un abrazo. Que Dios los bendiga“, escribió la ex actriz de telenovelas de Televisa en su cuenta de Instagram.

Y es que el pasado viernes un comando presuntamente bajo las órdenes del Cártel Jalisco Nueva Generación desató una lluvia de balas de grueso calibre en contra del funcionario en plena Ciudad de México.

Como resultado del ataque dos escoltas murieron, así como una transeúnte. García Harfuch resultó con tres heridas que no pusieron en riesgo su vida.

La opinión pública se volcó en apoyo para María Sorté, que sigue en el corazón de muchos televidentes por producciones recordadas “De frente al sol”.

