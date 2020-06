Demócrata moderada será la rival del senador Mitch McConnell en Kentucky

La revolución seguirá esperando en las filas demócratas.

La exmilitar Amy McGrath fue declarada ganadora de las elecciones primaras demócratas de Kentucky en una disputada contienda con el progresista Charles Booker. La expiloto de guerra llevaba una ventaja de 45% de la votación mientras que su rival sumaba 43%.

McGrath ahora intentará tomar la silla del republicano Mitch McConell, líder de la mayoría republicana en el Senado de Estados Unidos.

La candidatura de McGrath lucía fuerte hasta hace pocos meses, pero el perfil de Booker creció dentro del electorado durante las protestas contra el racismo que generó la muerte de George Floyd a manos de la Policía. Booker, un asambleísta afroamericano, recibió el respaldo de Bernie Sanders y Alexandria Ocasio-Cortez, las caras del movimiento progresista entre los demócratas.

(1/7) I'm humbled that KY Democrats have nominated me to take on Mitch McConnell in November, and I can't wait to get started to send him into retirement.

Thank you to this team. Without you, we wouldn’t be getting ready to give Mitch the fight of his political life.

— Amy McGrath (@AmyMcGrathKY) June 30, 2020