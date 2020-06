Latino en libertad condicional mató de 27 balazos de rifle a una pareja a plena luz en Brooklyn, luciendo una peluca rubia

La policía de Nueva York está buscando al ex convicto Charles Hernández como sospechoso de haber usado un rifle estilo AR-15 para matar a un hombre y una mujer en East New York (Brooklyn), durante el fin de semana.

Hernández, de 47 años, es buscado en relación con el par de asesinatos sucedido en Van Siclen Avenue cerca de Livonia Av alrededor de las 12:30 p.m. del sábado, dijo el jefe de detectives de NYPD, Rodney Harrison, al publicar en Twitter un video del sospechoso huyendo.

En la escena se escucharon 27 disparos en una rápida sucesión. El pistolero, armado con un rifle y vestido con una peluca rubia y una gabardina azul, fue grabado corriendo por la calle mientras se escuchan gritos en el fondo.

Fuentes policiales identificaron a las víctimas como Chioteke Thompson, de 23 años, y Stephanie Perkins, de 39, quienes fueron declarados muertos en la escena.

Hernández, quien también se identifica como Charles Joy en los registros de correcciones estatales, fue sentenciado tras las rejas en 1992 por asalto, posesión de armas y peligro imprudente.

En 2006 regresó a prisión con una sentencia de 12 a 15 años por posesión criminal de un arma. Fue puesto en libertad condicional en octubre de 2018, según muestran los registros.

La policía dijo que Hernández conduce un Chevrolet CBT azul 2007 con la placa JHV7930 de Nueva York. Lo describen como armado y peligroso.

En lo que va de un año, aún con la cuarentena, ha habido 503 episodios con armas de fuego en NYC, dejando 605 víctimas, entre muertos y heridos.

Hasta ayer la policía no tenía detalles sobre el motivo de este doble asesinato, informó New York Post.

Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

The @nypd is requesting the public’s assistance locating Charles Hernandez in connection to yesterday’s double homicide in the confines of the 75 Precinct at 551 Van Siclen Avenue. pic.twitter.com/qwCQVs550J

— Chief Rodney Harrison (@NYPDDetectives) June 28, 2020