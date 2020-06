No se fue por malo: Se revela el motivo por el que Toluca envió a Alfredo Talavera a los Pumas

El arquero de 37 años defenderá la playera auriazul a partir del siguiente torneo

Este lunes se dio a conocer el traspaso del arquero Alfredo Talavera del Toluca a los Pumas de la UNAM en un movimiento que no le costó ni un centavo a los universitarios, pues los choriceros seguirán pagando el sueldo de Tala.

Horas después de que se hiciera oficial el traspaso, El Francotirador de Récord, reveló en su columna el verdadero motivo de la salida de Talavera. De acuerdo con el periodista deportivo, la salida del cancerbero no se debió a un mal rendimiento, sino a su elevado sueldo y a conspirar con otros jugadores del club para no aceptan una reducción salarial durante el parón por el coronavirus.

La información más 🔥 la tiene el @franco_record 💥Talavera se va de Toluca por 'grillo' y por su alto sueldo 💥Ven mal a La Máquina 💥En la Perla se preparan 💥No le hallan a Renato 💥Orlegi se va contra Bonilla 💥Cuau no pierde la ilusión https://t.co/uyjTwbe6pb pic.twitter.com/pearA7hXDk — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) June 30, 2020

“A Paco Suinaga y a Sinha ya se les quemaban las habas por mandar muy lejos al portero, desde finales del año pasado, cuando lograron extirpar el cáncer que afectaba la grandeza del Toluca: el director deportivo Jaime León, pues resulta que León es el suegro de Talavera, por lo que Alfredo era protegido y hacía lo que quería en el infierno.

A la salida del exdirectivo, le pidieron al cancerbero bajarse el exorbitante sueldo que tenía en esta contingencia, pues ya te conté que es de 1.9 millones de dólares al año. No aceptó ni un peso menos, y estaba sin preocupación, ya que le quedaba contrato hasta el verano de 2021. Además, me contaron que el guardameta estaba ‘grillando’ con otros extranjeros como Emmanuel Gigliotti, para que no aceptaran ninguna rebaja en esta época de austeridad forzosa. Los actuales directivos de los Diablos ya no querían que siguiera contaminando al grupo, así que en cuanto supieron que Pumas se quería deshacer de Saldívar y necesitaba portero, le pusieron la propuesta en la mesa”, escribió El Francotirador.

El columnista también reveló que Tala no quería una reducción salarial y el Pumas no tenía los recursos suficientes para cubrir el elevado sueldo del arquero, por lo que llegaron al acuerdo de que el Toluca siguiera pagando hasta el 2021, fecha en que vence el contrato de Alfredo.