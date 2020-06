Un grupo de delincuentes acuchilla en la cabeza a ex jugador de Liverpool para quitarle su reloj

Este fin de semana, Andre Wisdom, ex defensa del Liverpool y actual jugador del Derby County, fue apuñalado en la cabeza por un grupo de delincuentes.

De acuerdo a los informes, el ataque ocurrió la madrugada del domingo, alrededor de las 4:30 am, cuando cuatro hombres armados con cuchillos y con la cara cubierta con máscaras, se acercaron a Wisdom para asaltarlo. En el ataque, el futbolista de 27 años resultó con puñaladas en la cabeza y en las nalgas.

Derby County defender Andre Wisdom is stable in hospital after being stabbed in an "unprovoked assault and robbery" in Liverpool.

More: https://t.co/AZonghf4s7 pic.twitter.com/fAojfgF0B1

— BBC Sport (@BBCSport) June 29, 2020