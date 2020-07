Arrestan a una madre y a su hijo por matar a su marido en una zona latina de Miami

Una mujer y su hijo han sido arrestados, un día después de que el hijo apuñalara mortalmente al marido de su madre afuera de su departamento en Hialeah, cerca de Miami (Florida), según dieron a conocer las autoridades.

El incidente tuvo lugar el lunes por la mañana en la cuadra 1200 de West 25th Place.

Según los informes del arresto, Jason González, de 18 años, dijo a los detectives que se despertó por la fuerte conmoción de su madre, Yunet Enríquez, de 39 años, que se estaba peleando con su marido, del que se estaba separando, en el salón de su casa.

