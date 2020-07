Delincuentes golpean y roban a vendedor ambulante en Long Beach, California

Un video compartido el pasado martes por el Departamento de Policía de Long Beach (LBPD) muestra la persecución y el ataque que recibió un vendedor ambulante el pasado domingo en la ciudad del sur de California.

De acuerdo con las autoridades el violento ataque ocurrió el pasado domingo cerca de las 4:00 p.m. en Locust Avenue y habría sido para robarle el celular y dinero en efectivo.

Durante el altercado los dos hombres golpearon al vendedor hasta tirarlo al suelo, además amenazaron con un arma de fuego a los transeúntes que intentaron intervenir para ayudar a la víctima.

🚨 News Release: #LBPD Seeks Public's Help in Robbery Investigation

Pictured are the two suspects involved and the vehicle the suspects were in.

To read more ➡️ https://t.co/aRP2MdJOeH pic.twitter.com/gQv0mLQLGN

— Long Beach PD (CA) (@LBPD) July 1, 2020