Casi 10 toneladas de alimentos de contrabando fueron incautadas en el Puerto de Long Beach

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) de Los Ángeles informó que del 6 de abril al 6 junio incautaron casi 10 toneladas de alimentos cárnicos prohibidos provenientes de China.

Según el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), el país asiático está fuertemente afectado por diversas enfermedades peligrosas presentes en animales de consumo humano como cerdo, pollo, carne y pato.

Según informes de USDA, China tiene enormes afectaciones y presencia de la peste porcina africana, la peste porcina clásica, la enfermedad de Newcastle, la fiebre aftosa, la influenza aviar altamente patógena y la enfermedad vesicular porcina.

CBP Intercepts Nearly 20,000 pounds of Smuggled Animal Products from China at LA/LB Seaport. @CBP Agriculture Specialists at the Los Angeles Field Office remain committed and vigilant of foreign animal disease threats. https://t.co/0zPjZ9Wpx8 pic.twitter.com/DOV7trggaf

— CBP Los Angeles (@CBPLosAngeles) June 19, 2020