El drama no termina: Diego Maradona responde a sus hijas “preso, las pelotas”

Durante años, la relación entre Diego Maradona y sus hijas Dalma y Gianinna ha sido complicada. Lo cual se acentuó debido al mal manejo de su dinero por parte de Claudia Villafañe, exesposa del argentino.

El ‘Pelusa’ incluso denunció a Gianinna en 2017 por entorpecer la investigación. Para sumar más drama a la relación, Dalma y Gianinna se quejaron de la forma en que vive su padre actualmente.

Mediante el abogado de la exesposa se dio a entender que Maradona vive preso, a lo que el director técnico respondió de forma irónica:

“Ay, no sabía que estaba preso. No sabía, de verdad. Miren lo preso que estoy. Esto es de la torta que se hizo acá, en esta casa. Preso, las pelotas”, comentó Maradona en un video.

Por su parte, Gianinna Maradona aclaró que nunca dijo que Diego estaba preso y que están exponiendo a su padre, sin comprender que sufre una enfermedad (alcoholismo).

Esta es la parte cuando no entiendo si son todos boludos o creen que somos todos boludos… Lo exponen para defenderse de algo que no dijimos con un vídeo que si le sacas el audio no se entendes cual es el cuadro del paciente… (?) https://t.co/QyiqGVIUdQ

— Gianinna Maradona (@gianmaradona) July 1, 2020