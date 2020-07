La visionaria póliza que previno la pandemia y salvó al torneo más importante de tenis de perder $300 millones de dólares

Wimbledon no se jugará este año por el coronavirus pero amortizará sus pérdidas gracias a un seguro contratado

Los organizadores del torneo inglés de Wimbledon, tercer Grand Slam del año, están satisfechos económicamente, a pesar de la cancelación del torneo, que tenía que haber comenzado el pasado lunes en las pistas del All England Club, debido a la pandemia y han confirmado que gracias a su póliza de seguro el club no sufrirá deterioro financiero alguno.

La imposibilidad de reprogramar el evento debido al mantenimiento del césped, superficie en la que se juega el tradicional torneo, obligó a sus directivos a cancelarlo y acogerse a un seguro que les protegía en caso de pandemia. Su director ejecutivo, Richard Lewis, asegura que las consecuencias financieras serán por lo tanto mínimas.

“En caso de cancelación, es genial tener un seguro”, señaló a bbc.com. “Todavía estamos en una buena posición, financieramente estamos estables. El tenis británico está bien protegido. Hemos hecho una reclamación, pero no nos afectará a largo plazo”, añadió.

#EFETV | El torneo de #Wimbledon, que tenía que haber comenzado hoy en las pistas del All England Club y que fue cancelado debido a la pandemia del #coronavirus, ha minimizado sus consecuencias financieras gracias a la protección de la póliza de seguro a la que se acogió. pic.twitter.com/IbodmXNlYu — EFE Deportes (@EFEdeportes) June 29, 2020

No obstante, no habrá seguro para el próximo año. “En caso de cancelación el próximo año, los gastos de Wimbledon saldrían de su bolsillo porque el seguro ya no sería válido”, añade el directivo.

“En el clima actual, es imposible contratar un seguro así. Cuando asumí mi cargo en 2012, había indicios de que las cosas no eran asegurables, debido a las enfermedades contagiosas que ya habíamos visto proliferar, como el SARS o la gripe porcina. Ahora mismo no puedes conseguir un seguro”, prosigue.

La póliza de seguro contra pandemias del All England Club lo ha protegido de pérdidas de hasta un cuarto de billón de libras. “Todavía estamos en una posición muy buena, lo que es un poco extraño cuando acabas de cancelar los campeonatos, pero somos financieramente muy estables”, añadió Lewis.

