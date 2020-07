Beatriz Gutiérrez, esposa de AMLO se disculpa por comentario sobre padres de niños con cáncer

Dijo que están muy "inquisidores" con su marido

MÉXICO – Después de la polémica provocada por una respuesta donde se le pedía atender a los padres de niños con cáncer, Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador se disculpó y aseguró que los adversarios de su marido están muy ‘inquisidores’.

“Están muy inquisidores los adversarios de mi esposo, ¡por algo será! Si mi expresión «No soy médico» ofendió a alguien, ofrezco disculpas”, escribió la esposa de López Obrador en su cuenta de Twitter.

“En cuanto a mí, sólo expresarles que soy profundamente humana y deseo el bien a todos, ahora y siempre”, indicó en su tuit.

Y es que la tarde del jueves un usuario de Twitter le preguntó a Gutiérrez Müller cuándo atendería personalmente a padres de niños con cáncer.

“¿Cuándo atenderá personalmente a los padres de niños con cáncer? Gracias por su amable respuesta”, posteó José David Guerra Muñoz desde la cuenta @JD_GuerraMunoz.

“No soy médico, a lo mejor usted sí. Ande, ayúdelos”, respondió la escritora.

La “primera dama con doctorados”, “humanista”, “educada” y “del pueblo”…

Una pena de persona, eso es lo que es Beatriz Gutiérrez Müller, a la que le vale que tus hijos no tengan medicamentos pero se pelea porque al suyo le ponen un apodo.

Las prioridades pic.twitter.com/3cNOm4H2ST — Gloria L (@GlodeJo07) July 1, 2020

Esa respuesta le trajo un sinnúmero de criticas a la también escritora y académica.

Las redes sociales se inundaron de críticas contra el esposa de López Obrador, incluso padres y madres de niños con cáncer le exigieron a la escritora una disculpa pública por su falta de empatía.

“Nos ofende profundamente la respuesta frívola y deshumanizada de la señora Beatriz Gutiérrez. Entendemos muy bien que no ostenta cargo público alguno, que no es médico y mucho menos especialista oncológica, pero esta respuesta no es propia de una académica”, destacaron los padres de niños con cáncer, a través de un comunicado.

“Debería ser más empática y humana en su respuesta hacia las madres y padres que tenemos hijos con cáncer, por ello le exigimos que rectifique sus palabras y nos brinde una disculpa pública”, destacó el comunicado.

Ya por la tarde Gutiérrez Müller convirtió su cuenta de Twitter en pública ante la lluvia de críticas que recibió de los internautas.

Y es que desde hacer varios meses los padres de niños con cáncer han denunciado el desabasto de medicamentos para sus pequeños.