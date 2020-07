Comienzan las visitas de la Oficina del Censo en zonas determinadas

Los hogares que no hayan respondido al cuestionario recibirán a enumeradores

Esta semana, la Oficina del Censo anunció que se iniciarán las visitas de seguimiento a los hogares que aún no han respondido al cuestionario. A partir del 16 de julio, los enumeradores comenzarán a entrevistar a aquellos que aún no han participado y vivan en Beckley, West Virginia; Boise, Idaho; Gardiner, Maine; Kansas City, Missouri; New Orleans y el condado de Oklahoma, Oklahoma.

Hasta el momento, el 61.8 por ciento del país ha respondido al cuestionario del censo, ya sea por teléfono, correo postal o internet, lo que significa que los trabajadores del Censo deberán visitar alrededor de 56 millones de hogares que no participado aún.

Responder al cuestionario del censo es sencillo y lleva sólo 10 minutos hacerlo. Se puede participar por correo postal, teléfono o internet. Los hogares que hayan respondido o respondan de cualquiera de estas tres maneras hasta el 31 de octubre próximo, no recibirán la visita de un enumerador.

La Oficina del Censo anunciará en las próximas semanas las oficinas adicionales que se irán agregando. La mayoría de las cuales lo hará el 11 de agosto próximo, para terminar el 31 de octubre a más tardar.

Alojamientos de grupo

La Oficina del Censo tiene un proceso especial para contar a los residentes de alojamientos de grupo, administrados por una tercera persona, como por ejemplo centros correccionales, centros militares, viviendas de estudiantes o residencias de tratamiento, entre otros. Se estima que existen alrededor de 250,000 alojamientos de grupo en el país.

Trabajadores del censo realizarán entrevistas en persona en determinados establecimientos para ayudar a los residentes a completar el cuestionario, entre el 1 de julio y el 3 de septiembre. La tarea, originalmente planeada para el periodo del 2 de abril al 5 de junio pasados, tuvo que ser reprogramada, como resultado de la pandemia.

Alrededor del 35 por ciento de los administradores de alojamientos de grupos ha participado en el conteo del Censo.

Personas sin hogar

Otra población difícil de contar es la de personas sin vivienda. Los enumeradores del censo contabilizarán a la población sin hogar entre el 22 y el 24 de septiembre, durante el proceso conocido como enumeración en lugares de servicio y que incluye la visita a refugios de emergencia y transición, comedores comunitarios, vehículos de distribución de alimentos y personas que viven en las calles, parques o bajo puentes y autopistas.

Durante el último conteo nacional de 2010, la Oficina del Censo contabilizó más de 8 millones de personas viviendo en 166,827 alojamientos de grupos y 422,972 personas en lugares de servicio.

Qué esperar

Pandemia y distanciamiento social : los enumeradores que visitarán los hogares que no respondan a los cuestionarios llevan máscaras y han recibido entrenamiento especial sobre los protocolos de seguridad y distanciamiento social para evitar la propagación de COVID-19.

: los enumeradores que visitarán los hogares que no respondan a los cuestionarios llevan máscaras y han recibido entrenamiento especial sobre los protocolos de seguridad y distanciamiento social para evitar la propagación de COVID-19. Idiomas: los enumeradores hablan inglés y muchos de ellos son bilingües. Si necesitas un enumerador que hable español puedes requerirlo cuando recibas la visita.

los enumeradores hablan inglés y muchos de ellos son bilingües. Si necesitas un enumerador que hable español puedes requerirlo cuando recibas la visita. Si el día de la visita del enumerador no hay nadie en el hogar, el trabajador del censo dejará una nota con información sobre cómo responder al cuestionario por teléfono, internet o correo postal.

Para confirmar que se trata de trabajadores de la Oficina del Censo, los enumeradores llevan una insignia del gobierno, con foto, fecha de expiración y marca de agua.

El conteo nacional de cada década está estipulado en la Constitución de los EE.UU. y contabiliza a todas las personas que hayan vivido en el país el 1 de abril de este año (Día del Censo). De la información recabada por la Oficina del Censo depende la distribución de millones de dólares para servicios y programas para la comunidad, así como la representación política de la población en la Cámara de Representantes.

En Detalle

La información recabada por la Oficina del Censo es totalmente confidencial y no se comparte con otras agencias gubernamentales como ICE.

y no se comparte con otras agencias gubernamentales como ICE. El cuestionario del censo no contiene ninguna pregunta relacionada con la ciudadanía de la persona.

ninguna pregunta relacionada con la ciudadanía de la persona. Todas las personas que viven en el país deben participar y ser contadas, independientemente de su estado migratorio, edad, raza o género.

Para responder al cuestionario u obtener más información puedes visitar https://2020census.gov/es, o llamar a la línea en español: 844-468-2020.