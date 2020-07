Sheriff de Florida lanza tremenda amenaza a manifestantes: Enviar a civiles armados a las protestas

El sheriff del condado Clay, Darryl Daniels, publicó un video en el que advierte a manifestantes de las protestas raciales que se llevan a cabo que permitirá a aquellos civiles que tengan armas actuar como policías en caso de protestas violentas en este condado del norte de Florida.

Daniels, quien es afroamericano, aparece en un video titulado “están advertidos”, en el que asegura que “hará oficiales especiales de cada propietario legal de armas en este condado” para enfrentar a los manifestantes.

“Si vienes al condado Clay y piensas por un segundo que nos arrodillaremos por ti, estás tristemente equivocado“, manifiesta el alguacil acompañado de varios oficiales.

Florida Clay County Sheriff Darryl Daniels a Patriot

He and his deputies stand in solid dedication to uphold their oaths to the citizens they serve

As a contingency plan to handle any overwhelming situations his office is ready to deputize citizens as needed for security/safety pic.twitter.com/vXBFpPUi4U

