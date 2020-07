Suena en Europa: Miguel Herrera habló del supuesto interés del Betis de España

El "Piojo" aclaró que no ha habido contacto con el cuadro sevillano

En las últimas horas surgió el rumor de que Miguel Herrera estaría en la mira del Real Betis, de La Liga de España, club que apenas hace unos días destituyó a su técnico Rubí, por sus malos resultados.

Sobre el tema, habló el ‘Piojo’, quien señaló que se siente halagado sobre la posibilidad de dirigir en Europa, pero hasta el momento no ha habido acercamientos.

“Es un equipo importante que te podría proyectar en Europa, pero preferiría hablar cuando las cosas sean reales. Me da gusto por el trabajo que hemos hecho en el América, me alegra que sea el Betis pero no me ha hablado nadie”, dijo Herrera en entrevista para Unánimo Deportes.

Desde hace años ha expresado su intención de dar el salto al Viejo Continente, pero tiene claro que no lo hará a un club que no le convenga, tanto en lo deportivo como en lo económico, sobre todo ahora que extendió su contrato con América hasta 2024.

“No hay ninguna cláusula, eso lo hablé directamente con el dueño del equipo, (Emilio Azcárraga), él fue quien me dijo que si realmente se presenta un proyecto interesante en la parte deportiva, será el primero en apoyarme“, dijo Herrera en otra entrevista para el programa de radio Los Meros Meros de la Raza.

Herrera es uno de los técnicos más cotizados del balompié azteca, pues ya ha sido campeón de Liga MX un par de veces con las Águilas, además de que ha llegado a otras tres finales en su carrera.