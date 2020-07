“Me brindó mejores oportunidades que México”: Ricardo Pepi confesó por qué cambió al Tri por EE.UU.

El jugador mexicoamericano prefirió defender la camiseta de las Barras y las Estrellas que la del Tricolor

Ricardo Pepi es uno de los jugadores que recientemente declinaron la oportunidad de vestir la camiseta de la selección de México para defender la de Estados Unidos y hace unas horas reveló por qué lo hizo.

🔥RICARDO PEPI🔥 Delantero de 17 años que ha jugado con ambas selecciones juveniles 🇲🇽 🇺🇸 pic.twitter.com/JXft8I5edY — Jovenes Futbolistas MX (@Jovenesfutmx) March 31, 2020

Pepi, quien tiene 17 años de edad, anteriormente formó parte del Tri Sub-16, dirigido por Mario Arteaga, pero fue conquistado por las condiciones que le prometieron los dirigentes del representativo norteamericano, que superaron las que tenía en México, y se cambió de bando, aunque según contó, la decisión no fue sencilla.

“Cuando me habló Estados Unidos, me tardé dos semanas decidiendo, hablando con mi papá, con gente cercana para saber cuál era lo mejor para mí y mi decisión fue para la selección que me brindó mejores oportunidades”, relató Ricardo en entrevista para Jugo TV.

🔙 El día de hoy, en la Final del #CU17, Efraín Álvarez y Ricardo Pepi enfrentarán a las Selecciones Nacionales que alguna vez defendieron. pic.twitter.com/ljn06yDFk9 — David Urdapilleta (@davidurdag) May 16, 2019

El artillero mexicoamericano ya formó parte del conjunto estadounidense Sub-17 y, de hecho, ya le metió gol a México en dicha categoría.

“Estados Unidos me llamó para integrar la Selección Sub-17 y con México era para estar con la Sub-16 y era mejor para mi carrera subir una categoría y jugar con futbolistas más grandes. Fue la diferencia más grande y tuve la oportunidad de ir al Mundial (de Brasil 2019)”, detalló.

Comeback victory. 88th-minute winner. Over Mexico. Today was a good day for the U-17 #USMNT 🇺🇸 >> https://t.co/qGuoCRojgu pic.twitter.com/4Dsxo74GOu — U.S. Soccer YNT (@USYNT) September 5, 2019

Actualmente forma parte del FC Dallas, equipo con el que ya anotó en la MLS. Pepi es una gran promesa de Estados Unidos.