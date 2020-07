Pasajero murió evitando una pelea en el Metro de Nueva York

Un pasajero murió aplastado por un tren subterráneo ayer en Harlem (NYC) después de caer sobre las vías mientras intentaba detener una pelea entre dos adolescentes y un hombre, dijeron fuentes policiales.

El pasajero Dwayne Brown de 57 años fue atacado por el hombre no identificado alrededor de las 3:30 p.m. cuando intervino en una pelea en la estación de las líneas 2/3 en West 125th Street y Malcolm X Boulevard.

La víctima cayó entre un tren que llegaba y la plataforma en dirección Downtown. Su cuerpo resultó gravemente herido y fue declarado muerto en la escena.

“Cuando me bajé del tren, vi a un hombre con la cabeza partida por la mitad y su torso estaba atrapado entre la pasarela y el tren”, dijo el testigo Edward Jones. “La gente estaba horrorizada… había niños llorando, yo estaba horrorizado”.

Otra pasajera, Nicole Ruiz, dijo: “Me di cuenta de que estaba muerto cuando le pusieron la bolsa de plástico negra… Empecé a llorar”.

No está claro si las dos adolescentes conocían al hombre con quien estaban discutiendo.

La policía está buscando al sospechoso, quien huyó de la escena, informó CBS2. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

Man crushed to death by subway during fight on Harlem platform https://t.co/8EIGGdBDjc pic.twitter.com/LlgXbjWyFV

— New York Post (@nypost) July 3, 2020