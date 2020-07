Reseña: The Last of Us Part II, Xenoblade Chronicles: Definitive Edition, Mortal Kombat: 11 Aftermath, Saints Row: The Third Remastered

Te presentamos las mejores recomendaciones de videojuegos para que te quedes en casa a disfrutar

Esta semana te tenemos te tenemos los mejores títulos sin importar qué consola de videojuegos tengas o qué género prefieras te reseñamos juegos para todos los gustos y con los que podrás pasar horas de diversión en tu hogar. En esta ocasión te presentamos de: The Last of Us Part II, Xenoblade Chronicles: Definitive Edition, Mortal Kombat 11: Aftermath y Saints Row: The Third Remastered.

The Last of Us Part II

Al fin tenemos la continuación de uno de los mejores juegos de todos los tiempos, al menos a nuestro parecer, donde la dramática y desoladora historia del fin del mundo sigue su curso.

Se sitúa cinco años después de la primera entrega, en donde el planeta está asolado bajo una pandemia y varios grupos humanos han creado grupos desde donde buscan tomar el control de sus territorios y defenderse de los infectados así como de otras personas.

Nuestro personaje vuelve a ser Ellie quien ahora tiene 19 años pero ahora es acompañada por Dina, su pareja sentimental, con lo que continuamos una aventura extensa y entretenida que te dejará con ganas de más juegos como este.

En cuanto al apartado técnico, los personajes y enemigos son mucho más detallados, las locaciones más amplias, y los efectos visuales le dan un realismo impresionante.

La inteligencia artificial de los villanos ha mejorado mucho por lo que ahora nos veremos forzados a ser más estratégicos a la hora de movernos en ese mundo. No hay más que decir, es un juego que debes disfrutar, no le querrás quitar las manos de encima, está disponible en exclusiva para PS4.

Lee También: Reseña: Final Fantasy VII Remake; Resident Evil 3 Call of Duty: MW2 y Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist

Xenoblade Chronicles: Definitive Edition

Como su nombre lo dice se trata de uno de los mejores juegos de rol con todas un sin fin de detallas nuevos que van desde la calidad del arte visual en los diferentes personajes, hasta los gráficos en los mapas, una mayor cantidad de misiones y más objetos que encontrar, y lo mejor es que ahora lo podemos llevar a donde quiera que vayamos.

El juego tiene muchos secretos que descubrir y la historia te envuelve de una manera tal que desearás seguir jugando y averiguar el final. Una aventura que en ningún momento se vuelve monótona o aburrida y que si no pudiste disfrutarla en el Wii U, este es un pretexto perfecto para hacerlo, está disponible en Switch.

Mortal Kombat 11: Aftermath

Al fin tenemos la edición completa y con nuevos personajes de una de las franquicias de pelea consentida por los gamers. Sin duda lo que ha hecho Warner Interactive con ella es uno de los mejores resultados que hemos visto, pues logra darle variedad y hacerlo interesante pese a que no hace mucho disfrutamos del título número 11. Hay una gran variedad de personajes con los que podemos luchar, cada uno con sus técnicas. Los personajes que se unen a la batalla son los clásicos Sheeva y Fujin junto a RoboCop.

Además se integran cuatro nuevos escenarios, y vuelven los Stage Fatalities así como los curiosos remates Friendship. Todos los movimientos finales y especiales, te harán pasar horas de diversión ya sea en solitario, en línea o mediante las clásicas retas en casa. Está disponible en PS4, One y Switch.

Saints Row: The Third Remastered

Se trata de una remasterización en la que además de los tres paquetes de expansión y más de 30 piezas de DLC de la versión original se han incluido para horas adicionales de caos, y lo mejor es que podremos volver a visitar la ciudad reelaborada de Steelport en este extraño mundo de los Saints.

La historia se desarrolla años después de la toma de Stilwater, donde los Third Street Saints evolucionaron a ser unas verdaderas celebridades por lo que ahora se tendrán que enfrentar a The Syndicate, una legendaria fraternidad criminal que buscan destruirlos. Está disponible en Xbox One, PlayStation 4 y PC.

Reseña: Animal Crossing: New Horizons; DOOM Eternal; One Piece Pirate Warriors 4 y Saints Row IV

Reseña: Nioh 2, MLB: The Show 20, My Hero One’s Justice 2 y Dreams

Reseña: Pokémon Mundo Misterioso, Metro Redux, One Punch Man: A Hero Nobody Knows y Echo Show 8

Reseña Dragon Ball Z: Kakarot, Assassin’s Creed: The Rebel Collection, Star Ocean First Departure R, Saga Scarlet Grace: Ambitions

Reseña Pokémon Sword and Shield, Star Wars Jedi: Fallen Order, Shenmue III y MediEvil