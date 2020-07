Kanye West se lanza como candidato a la presidencia de Estados Unidos y Elon Musk lo apoya

Kanye West soltó la gran noticia el 4 de julio, el día de la independencia de Estados Unidos. El rapero se ha postulado para la presidencia del país para ser el próximo residente de la Casa Blanca.

El esposo de Kim Kardashian sorprendió a todos cuando, con un mensaje en Twitter, anunció sus planes políticos.

“Ahora debemos realizar la promesa de Estados Unidos al confiar en Dios, unificar nuestra visión y construir nuestro futuro. Me postulo para presidente de los Estados Unidos“, publicó el famoso.

We must now realize the promise of America by trusting God, unifying our vision and building our future. I am running for president of the United States 🇺🇸! #2020VISION

— ye (@kanyewest) July 5, 2020