El día que la peluca de Karol G la hizo pasar por un mal momento en el escenario

View this post on Instagram

EL DÍA DE AYER SE CONVIRTIÓ POR LEJOS EL MEJOR DÍA DE MI VIDA !!! ÉSTA CANCIÓN SE LA DEDICO A ESAS MÁS DE 100 MIL PERSONAS QUE ME ACOMPAÑARON AYER 🙏🏽❤️🔥 SIN USTEDES NADA TENDRÍA SENTIDO ✨ ¡GRACIAS!