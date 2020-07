Miguel Herrera terminó con los rumores sobre la posible llegada de Arturo Vidal y Willian al América

Durante los últimos meses, los americanistas se ilusionaron con dos jugadores de talla mundial que, tras invitaciones de sus colegas, mostraron deseo de vestir la playera de las Águilas: el chileno Arturo Vidal y el brasileño Willian.

Al respecto, el técnico del América, Miguel Herrera, terminó con los rumores y apuntó que el equipo no tiene dinero para tener contrataciones de esa índole, sobre todo por la crisis que ha dejado la pandemia de coronavirus.

“Por ahí Nico Castillo le dice a Arturo Vidal: ‘Oye, el América’ y el otro le dice: ‘Sí’, pero no hay dinero para pagar esos jugadores de Europa, no solo América, es el fútbol y hoy en día mucho menos que la economía está difícil. Arturo Vidal, si sale del Barcelona, va a tener mercado en los cinco o diez mejores equipos del mundo”, apuntó el ‘Piojo’ en un Instagram Live.

Asimismo, Herrera habló de Willian quien actualmente juega en el Chelsea y quien le hizo un “guiño” al América tras una invitación de Adolfo Rosinei.

“Lo mismo Rosinei y se metió Willian del Chelsea, también le dijo: ‘oye el América’ y el otro: ‘sí’, pero son jugadores que no van a venir al club, que difícilmente lo hacen; ellos solo por estar con el amigo, por apoyar al amigo“, apuntó.

✓ January

✓ February

✓ March

✓ April

✓ May

✓ June

✓ July

✓ August

✓ September

✓ October

✓ November

✓ December

Willian becomes the first player to score a Premier League goal in every month of the year. pic.twitter.com/2hsBGaXHuF

— Squawka Football (@Squawka) July 1, 2020