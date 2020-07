¿Quién es Tomás Chancalay? La joven joya argentina que estaría en la mira del América

View this post on Instagram

Hoy perdes mañana ganas Hoy erras un penal mañana sos campeón mundial Todo te da revancha la vida siempre te da revancha vamos no te vas a decaer que sos un jugadoraso siempre vamos a estar para acompañarte Las críticas siempre van a estar son gente que no tiene vida Vos segui que tenes un ree futuro y vas a tener revancha Gracia por representar a Santa Fe y a colon Te ree banco siempre 👏👏👏👏👏👏🇦🇷🇦🇷❤🖤 #VamosLosPibes🇦🇷