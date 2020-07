De las peleas callejeras al estrellato: Jorge Masvidal, el gladiador hispano que los deportes de combate necesitaban

La historia de Jorge Masvidal parece haber sido la creación de un escritor. Es la historia de un muchacho que se sobrepuso a la pobreza en Miami y que emergió de las peleas callejeras hasta llegar al estrellato.

Esta historia fue escrita con sangre, sudor y lágrimas de este joven hispano hijo de inmigrantes: de madre peruana casi en el desamparo y padre cubano que estuvo en prisión por 18 años.

Y es la historia que los deportes de combate necesitaban con urgencia.

Este sábado en una exótica isla de los Emiratos Árabes Unidos, Jorge Masvidal desafiará a la lógica para intentar coronarse campeón de peso welter del UFC, al enfrentar al temible monarca Kamaru Usman, un hércules considerado invencible al que apodan “La Pesadilla Nigeriana”.

Usman, de 33 años, ha ganado 15 combates consecutivos y hasta hace una semana se preparaba para defender la corona contra Gilbert Burns, pero cuando éste dio positivo de COVID-19, la empresa le llamó a Masvidal, le mejoró la oferta que previamente le había hecho y el expeleador callejero aceptó.

Es decir que Jorge Masvidal firmó con solo una semana de antelación para meterse en el octágono contra uno de los grandes campeones de las artes marciales mixtas.

There's no peace on this island. 🏝

Eso, señoras y señores, se llama hambre de triunfo, algo siempre presente en el hombre hoy de 35 años de edad cuyo nombre empezó a escucharse más cuando el público supo de él vía YouTube por esas salvajes peleas callejeras en Miami; un club de pelea a mano limpia que organizaba el posteriormente famoso peleador Kimbo Slice.

“Hay algunos peleadores en mi vida contra quienes no voy a perder bajo ninguna circunstancia. Usman es uno de ellos”, advirtió Masvidal en una entrevista reciente. “Bautizaré su trasero enfrente de toooodo el mundo”.

"I come in complete violence and I'm going to leave his ass in peace”

Masvidal is ready for another Baptism Saturday @SpinninBackfist

pic.twitter.com/4zmGH4QQXk

