Kansas City Chiefs prohíbe a Patrick Mahones realizar ‘cualquier actividad física’ tras firmar jugoso contrato

El contrato de 503 millones de dólares por 10 años tiene peculiares prohibiciones

A inicio de semana, se dio a conocer que Kansas City Chiefs decidió renovar a su quarterback Patrick Mahones con el que es hasta ahora el contrato más lucrativo en la historia del deporte: 503 millones de dólares por 10 años con el equipo.

Sin embargo, este contrato no solo traerá abundancia a Mahones, sino que también tendrá una gran cantidad de limitaciones. En entrevista para el programa The Drive de 610 Radio Sports, el quarterback declaró que tiene prohibido realizar ‘cualquier actividad física’: “Creo que aún no tengo permitido jugar basquetbol, estoy seguro que tampoco podré practicar béisbol. Sé que hay muchas actividades (en el contrato), desde subirme a un jet ski hasta lo que te puedas imaginar, leí todas, son demasiadas. Prácticamente toda actividad física que puedes hacer (están prohibidas). Probablemente me quedaré jugando fútbol americano y videojuegos desde ahora”.

Al ser cuestionado sobre su sentir por este millonario contrato, Mahones declaró que el dinero no cambiará quién es: “Me siento exactamente igual. Voy a salir y ser la misma persona y el mismo atleta que he sido desde el día 1. Nunca ha sido por el dinero, para mí se trata de salir y tener éxito, construir un legado y hacerlo de la manera correcta”.