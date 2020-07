América se negaría a visitar a Pachuca en el primer “Lunes por la noche” de la Liga MX por intereses televisivos

El partido sería transmitido por la cadena FOX Sports

El próximo domingo se anunciará oficialmente el calendario del Apertura 2020 de la Liga MX, mismo que tendrá algunas novedades como partidos en lunes por la noche.

La prensa mexicana filtró la que sería la primera jornada del torneo y el América estrenaría esta modalidad enfrentando de visita a los Tuzos de Pachuca el próximo 26 de julio, sin embargo, la directiva de las Águilas estaría buscando cambiar la localía y que el partido sea en el Estadio Azteca.

De acuerdo a información del Diario Récord, el equipo de Coapa no quiere hacer su debut en Pachuca debido a un asunto de televisoras, ya que al equipo hidalguense lo transmite la cadena Fox Sports y el América quiere presentarse en su casa, TUDN.

Siguen los problemas del armado de calendario @ClubAmerica no quiere visitar a @Tuzos en el primer Monday Night de la @LigaBBVAMX el asunto es…. Va por @FOXSportsMX — LUIS CASTILLO (@mluiscastillo) July 9, 2020

Mis Francos, Más movimientos en el calendario, te platico de J1: – El primer jueves ahora será para ver al MAZATLÁN FC. – AMÉRICA pide no jugar en PACHUCA, para no volver en transmisión por Fox Sports; buscando opción para que los pase Televisa en el retorno.@record_mexico — El Francotirador (@franco_record) July 9, 2020

La presentación del calendario se tenía prevista para el 5 de julio, sin embargo, ha sido retrasada por diversas peticiones e inconformidades de los equipos, entre ellas, que no querían recibir a Chivas y América mientras no haya partidos con público en las tribunas, esto para no perder ingresos en taquilla.