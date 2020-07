Becky G estrena vídeo con novio y Jenni Rivera

La voz de "La Diva de la Banda" suena con "La Gran Señora" en lo nuevo de Becky G

Becky G comparte por primera vez a su novio Sebastián Lletget en “My Man”, el video que estrena hoy donde deja claro que es sólo suyo, así como ya lo hizo en su día Jenni Rivera, cuando en su tema “La Gran Señora” le escribe directamente a la mujer que trata de robarle a su pareja advirtiéndole que es sólo suyo.

“Al principio de la canción de “My Man” vas a escuchar como un sample, un pedacito de la canción “La Gran Señora” de Jenni Rivera, y es porque obvio, yo en mi casa somos súper fanáticos de Jenni y es una canción donde ella expresa diferente perspectivo (sic) de una mujer en una situación, un “love triangle” (un triángulo de amor) y siempre me fascinaba qué distinto era ese perspectivo y yo pensé, “¡wow, qué padre sería llevar este concepto con el flow más de Becky G en 2020”.

“Y ya, así salió la canción, y con el video, obvio invité a mi novio Sebastián a ser parte de este video y se hizo un video súper divertido como la canción y es un video muy casero, porque no hay otra forma en estos días en cuarentena“, contó la cantante.

Y es que la cantante asegura que la vida de un artista no es fácil. Las grandes ausencias no ayudan en las relaciones, por eso ahora con la cuarentena ha podido tener lo que no había tenido antes: tiempo junto al jugador del LA Galaxy, su pareja desde hace cuatro años.

“Yo creo que nos hemos unido mucho en estos tiempos. El año pasado yo estaba de gira, él también estaba trabajando y aunque vivimos juntos yo nunca lo vi, y en este tiempo aunque estamos pasando por tiempos difíciles (Covid-19) creo que este tiempo juntos es una gran bendición“.

Ahora ya puede cocinarle a su pareja su plato favorito. “Ahora tengo el tiempo de estar más en la cocina, he estado cocinando mucho fajitas de pollo, y él ¡oh, my God, he is obsessed! (y él Dios mío, está obsesionado con ellas)“.

Sobre los talentos de cocina de su pareja, la cantante dijo: “Él es el tipo de persona que hace más como asados, estilo argentino. That is more his territory (ese es más su terreno)“.