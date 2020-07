California dejará en libertad a 8,000 reclusos para detener la propagación del coronavirus en cárceles

Las autoridades del Departamento de Correccionales y Rehabilitación de California informaron hoy que al menos 8,000 prisioneros podrían ser elegibles para una liberación anticipada hacia finales de agosto.

La acción sería para proteger a la población penitenciaria más vulnerable y al personal de la propagación del COVID-19 y permitiría tener más espacio disponible para implementar distanciamiento, cuarenta y aislamiento de reclusos contagiados.

CDCR announced today additional actions to protect its most vulnerable population and staff from #COVID19. The department estimates 8,000 currently #incarcerated persons could be eligible for #release by end of August under these new measures.

— CA Corrections (@CACorrections) July 10, 2020