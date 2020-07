Una gran lista de especificaciones y opciones para la Ford Bronco 2021 ha sido “decodificada”

Después de tanto tiempo viendo fotos espías, información filtrada y pequeños adelantos del fabricante, creemos que la lista es precisa

Ford lanzará el tan esperado Bronco 2021 este lunes 13 de julio de 2020, pero las ganas de saber las espesificicaciones y opciones con las que saldrá no pueden esperar.

Amantes del vehículo han estado discutiendo en el foro Bronco6G han estado discutiendo una supuesta fuga enorme que detalla especificaciones y opciones durante toda la semana. No se se sabe si es 100% verídico, pero si muy interesante.

El 7 de julio se subió un lista de características que necesitaban decodificarse para poder leerse y entender, después otros usuarios ayudaron a decodificar la lista de opciones

Después de tanto tiempo viendo fotos espías, información filtrada y pequeños adelantos del fabricante, creemos que la lista es precisa y su información será la que veremos cuándo se haga la presentación oficial.

Esta es la lista decodificada el foro Bronco6G

Motores:

2.3L EcoBoost

2.7L EcoBoost

Transmisiones:

Transmisión manual de 7 velocidades

Transmisión automatica de 10 velocidades

Axle Ratios:

3.73 Open Style Rear Axle Final Drive Ratio

4.27 Locking Rear Axle Final Drive Ratio

4.46 Rear Axle Final Drive Ratio

4.7 Electronic-locking Front and Rear Axle

Medida de llantas:

P255/70R16 All-Season (A/S) llantas

LT315/70R17 BSW Mud-Terrain (M/T) llantas

P255/75R17 All-Terrain (A/T) llantas

LT265/70R17 All-Terrain (A/T) llantas

LT285/70R17 All-Terrain A/T llantas

LT285/70R17 Mud-Terrain (M/T) llantas

P255/70R18 All-Terrain A/T llantas”

Colores:

Black Onyx

Shadow Black

Oxford White

Rapid Red

Antimatter Blue

Iconic Silver

Area 51

Carbonized Gray

Cactus Gray

Race Red

Cyber Orange

Velocity Blue

*unknown name (PN3XX)

*unknown name (PN4JR)

*unknown name (PN4JT)

Trims/Packages:

Base – Standard Package

Big Bend – Standard Package / Mid Package

Black Diamond – Standard Package / Mid Package

Outer Banks – Mid Package / High Package / Lux Package

Badlands – Standard Package / Mid Package / High Package / Lux Package

Wildtrak – Standard Package / High Package / Lux Package

First Edition – Hood and Bodyside Graphic Package

Paquetes especiales:

Towing Capability

Mid Package

High Package

Lux Package

Sasquatch Package

Tops:

Top – First Row Soft Top Conversion for Hard Tops

Top – Bimini Soft Top

Top – Bimini Soft Top and Canvas Soft Top

Top – Bimini Soft Top and Mesh Shade Top

Top – Bimini Soft Top, Canvas Soft Top and Mesh Shade Top

Top – Mesh Shade Top

Top – Canvas Soft Top and Mesh Shade Top

Modular Hard Top, Body Color-Painted

Modular Hard Top, Shadow Black-Painted

Dual Tops – Modular Shadow Black-Painted Hard Top – Black Soft Top

Dual Tops – Modular Body Color-Painted Hard Top – Black Soft Top

Dual Tops – Modular Body Black-Painted Hard Top – Black Soft Top

Soft Top, Black Cloth

Hard Top, Carbonized Gray Molded-in-Color (MIC)

Hard Top Sound Deadening Headliner

OPTIONS & ACCESSORIES LIST

Opciones de manejo

4×4 with Part Time Selectable Engagement

Advanced 4×4 with Automatic On-Demand Engagement

Front Stabilizer Bar Disconnect

Tecnología

Keyless Entry Keypad

Remote Start System

Reverse Sensing System

SYNC\u00ae

SYNC\u00ae4

110V/150W AC Outlet

12\ LCD Capacitive Touchscreen with Swipe Capability and Enhanced Voice Recognition

8\ LCD Capacitive Touchscreen with Swipe Capability

AM/FM stereo with Six (6) Speakers

Auxiliary Switches in Overhead Console with Front Map Lights

B&O Sound System by Bang – Olufsen with 10 Speakers, including Subwoofer

Dual-Zone Electronic Automatic Temperature Control (DEATC)

Sirius XM\u00ae With 360L

Voice-Activated Touchscreen Navigation System with Pinch-to-Zoom Capability

Connected Navigation

Opciones de rines

16\ Bright Polished Silver-Painted Steel Wheel

17\ Black Gloss-Painted Steel Wheel

17\ Black High Gloss-Painted Aluminum Wheels

17\ Black High Gloss-Painted Forged Aluminum Wheel with Black Beauty Ring, Beadlock Capable

17\ Black High Gloss-Painted Forged Aluminum Wheels

17\ Black High Gloss-Painted Forged Aluminum, Beadlock Capable Wheels

17\ Carbonized Gray-Painted Aluminum Wheel

17\ Machined Carbonized Gray-Painted Aluminum Wheel

18\ Bright Machined Black High Gloss-Painted Aluminum Wheel

Opciones de exterior

Paint Protection

Paint Protection Film

Body Color Painted Fender Flares

Headlamps – LED with LED Signature Lighting

Opciones de tipo de cuerpo / Accesorios

Tube Door Accessory Kit ( 3 Door)

Tube Door Accessory Kit ( 5 Door)

Tube Step – Power Coated

Brush Guard

Capable front bumper

Front Bumper – Heavy-Duty Modular

Winch & Winch Mounting Solution kit (FPP)

Bash Plate \u2013 Upgraded

Rock Rails – 3 Door Kit OE

Rock Rails – 5 Door Kit OE

Running Boards – Tubular

Opciones de interiores

Leather-Trimmed Vinyl

Leather-Trimmed/Vinyl Seats with Medium Standstone

Leather-Trimmed/Vinyl Seats with Navy Pier

Leather-Trimmed/Vinyl Seats with Roast/Black

Leather-Wrapped Steering Wheel with Bronco Badge, cruise and audio controls

Marine Grade Vinyl

Marine Grade Vinyl Seats with Dark Space Gray

Cloth Sandstone Seats

Cloth Seats with Medium Standstone

Cloth Seats with Navy Pier

Cloth Seats with Roast/Black

Accesosrios para interior

Cargo Area Protector

Floor Liners – Front and Rear

Fridge/Freezer (Portable)

Storage Bag – 4-Door

Storage Bag – Front Row Roof Panels and Door

Accesorios de exterior

FP License plate frame – black stainless steel

FP License plate frame – brushed stainless steel

FP Slim license plate frame – black stainless steel

FP Slim license plate frame – brushed stainless steel

Soft Exposed Spare Tire Cover with Printed Graphic

Splash Guards – Front

Splash Guards – Rear

Wheel Lock Kit

Accesorios de luces exteriores

Small light bar (30\u201d bumper)

Large light bar (40\u201d roof)

Cube Lights

Off-road under body lighting kit – Amber

Off-road under body/rock light kit – White

Accesorios cargo

Watersport Carriers (Kayak-Yakima)

Watersports Carrier, Kayak w/Load Assist

Watersports Carrier, Paddle Board w/Locks

Watersports Carriers, Canoe (Keel Over)

Bicycle Carrier, Roof Mounted w/Lock

Cargo Box, Roof Mounted 16 cu.ft.

Cross Bars by Yakima

Lock-N-Load Flat Top Cargo Carrier, Large, Cross Bar Attach

Lock-N-Load Flat Top Cargo Carrier, Large, Roof Rail Attach

Lock-N-Load Flat Top Cargo Carrier, Small, Cross Bar Attach

Lock-N-Load Flat Top Cargo Carrier, Small, Roof Rail Attach

Rack Mounted Cargo Basket Light Bracket

Rack Mounted Mediuml Cargo Basket

Rack Mounted Small Cargo Basket

Rack Mounted X-Large Cargo Basket w/Net

Roof-Rail Crossbars

Snowsport Rack w/Locks

12\ Hitch Extension for Racks

Bicycle Carrier, Hitch – 4 bike, full swing

Bicycle Carrier, Hitch (2) Tilt

Awning, Retractable

Snowsport Rack, Hitch

Accesorios todoterreno

FP by ARB Off Road/Track Air Compressor Kit

Off-Road Recovery Kit

Off-Road Recovery Kit Heavy Duty

RotoPax Mount

Safety Kit #1

Safety Kit #2

Tent, 2 Person,4 season

Recovery Boards/Ramps

Recovery Track Mount

***

