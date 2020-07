Wimbledon no se está jugando, pero organizadores repartirán $12 millones de dólares a tenistas que participarían

Al igual que decenas de torneos y competencias, Wimbledon fue cancelado debido a la pandemia de coronavirus COVID-19. Sin embargo, los tenistas clasificados obtendrán ganancias gracias al seguro del torneo.

Según Daily Mail, el All England Club presentó un fondo de £10 millones de libras ($12 millones de dólares) para los jugadores que no han obtenido ingresos en estos meses.

Un total de 620 competidores compartirán la recompensa con una línea de vida financiera entregada a aquellos que habrían jugado en el evento clasificatorio.

Aquellos que habrían jugado en los sorteos principales de individuales recibirán $31,000 dólares cada uno.

Los tenistas que hubiesen estado en los eventos clasificatorios recibirán $15,000 y para los que participarían en dobles $7,800 dólares.

También hay algo de dinero no especificado destinado a árbitros y jueces de línea que habrían estado trabajando durante las últimas dos semanas.

The AELTC are pleased to announce that we are in a position to allocate prize money to the 620 players whose world ranking would have enabled them to gain entry into The Championships 2020 by direct acceptance into the Main Draw or Qualifying event.#Wimbledon pic.twitter.com/s8GpF6ueEv

— Wimbledon (@Wimbledon) July 10, 2020