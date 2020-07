Estragos en Nueva York por Fay, la primera tormenta tropical en julio en 24 años

La tormenta tropical Fay azotó el noreste ayer y empapó el área de triestatal con corrientes de resaca, inundaciones y vientos peligrosos que tumbaron árboles, dañaron vehículos y provocaron cortes de energía y agua.

Fay trajo fuertes lluvias y rachas de vientos durante casi todo el día hasta entrada la noche, causando alarma e inundaciones en toda la región, pero no se reportaron víctimas fatales.

Partes de Nueva Jersey, NYC y Long Island experimentaron inundaciones en algunos vecindarios. Varias estaciones del Metro se inundaron en Brooklyn, Manhattan y Queens.

La tormenta de rápido movimiento se desarrolló a última hora de la tarde del jueves frente a la costa de Carolina del Norte y llegó al área triestatal poco antes del mediodía del viernes.

Advertencias de tormenta tropical e inundaciones se emitieron en los tres estados desde el jueves, con presagios de aguaceros torrenciales y vientos de 39 a 57 mph.

En NYC, árboles caídos e inundaciones fueron la escena en muchas áreas de Brooklyn el viernes. En la calle Bergen en Park Slope, las ramas desprendidas dañaron dos vehículos estacionados y una motocicleta BMW. Por la noche, una cinta amarilla de precaución bloqueó el área afectada para la seguridad de los peatones.

Ésta es la primera advertencia de tormenta tropical en el área metropolitana de NYC en julio desde el huracán Bertha en 1996, según el meteorólogo Byron Miranda de Pix11.

Para hoy se mantiene en 55% la posibilidad de precipitaciones. La evolución climatológica actualizada puede consultarse en AccuWeather.

One rider showed a "New water feature at Court Square." https://t.co/Oz8FuyicCl

Rain has become mostly light and scattered as Tropical Storm #Fay moves inland. Fay officially made landfall Friday afternoon just north-northeast of Atlantic City, New Jersey. https://t.co/v1u3OLHUtO pic.twitter.com/A2sxCgx8tt

— NWS New York NY (@NWSNewYorkNY) July 11, 2020