¿En serio? Paco Memo Ochoa compara al América con el Real Madrid

El arquero azulcrema dijo que el Clásico Capitalino entre América y Pumas es lo mismo que el derbi entre Real Madrid y Atlético

El portero americanista, Guillermo Ochoa está festejando su cumpleaños 35 y parece que lo hace más enamorado del club de Coapa que nunca, porque se atrevió a compararlo con el Real Madrid.

En una entrevista, el arquero azulcrema dijo que el Clásico Capitalino entre América y Pumas es lo mismo que el derbi entre Real Madrid y Atlético, ya que asegura que ambos duelos tienen la misma importancia en sus respectivos países.

“En México el club más importante es el América, y no lo digo porque yo esté jugando en él. Nosotros tenemos nuestros derbis locales contra Pumas y Cruz Azul y después el Clásico importante que es el América vs Chivas. En España un América vs Pumas se puede comparar con un Real Madrid vs Atlético de Madrid”, mencionó para Marca.

Y aseguró que el Clásico nacional entre América y Chivas tiene la misma importancia que el Clásico Español entre el Real Madrid y el Barcelona.

