César Villaluz: la expromesa del futbol mexicano que juega en Guatemala pero quiere regresar a Cruz Azul

Villaluz juega actualmente para el Deportivo San Pedro

César Villaluz es una de las muchas “joyas” del fútbol mexicano que deslumbraron con algunas buenas actuaciones, pero que después su carrera no prosperó y fueron quedando en el olvido

Su andar en el fútbol comenzó de manera brillante, pues fue campeón del Mundial Sub-17 de Perú 2005 con la Selección Mexicana, con una camada de jugadores que prometía mucho, pero de la cual solo un par de ellos pudieron destacar realmente.

Actualmente, César Villaluz es jugador del Deportivo San Pedro de Guatemala. Fue una caída y adaptación complicada, luego de que hace más de una década era titular con Cruz Azul, y que su carrera quedó prácticamente sepultada tras la final del Apertura 2008 contra Toluca, cuando fue duramente golpeado por José Manuel Cruzalta.

Su ilusión sigue intacta y declaró que algún día sueña con regresar al club con el que se formó y que le dio la oportunidad en el máximo circuito.

“Claro, uno como jugador y como canterano estaría muy feliz de regresar, son muchos recuerdos, yo siempre sueño con darle muchos títulos a Cruz Azul“, dijo en entrevista para Soy Futbol.

Villaluz, quien cumplirá 32 años el 18 de julio, recordó aquella generación de la Máquina que destacó, y recalcó que se debe seguir apoyando a las fuerzas básicas de los equipos.

“Sí, a mi me tocó esa etapa donde había muchos jugadores de cantera y aparte Cruz Azul trabajaba bien en fuerzas básicas. Últimamente Cruz Azul no ha tenido buenas fuerzas básicas, hasta ahora las están retomando y están viendo los resultados, Cruz Azul siempre se caracterizó por sacar buenos jugadores, que llegaban a Selección y no deben de dejar de creer en eso porque es lo que le ha dado resultados”, concluyó Villaluz.

César Villaluz también jugó para San Luis, Chiapas y Celaya en México, y en España militó para el Deportivo San Pedro de la tercera división, antes de su aventura en Centroamerica.