Esta semana podremos ver un cometa, algo que no se repetirá en más de 6,000 años

Para todos aquellos que nos lamentamos de lo extraño (y negativo) que está resultando ser este 2020, podemos dejar de quejarnos unos momentos. Aunque solo sea una semana.

Ese es el tiempo que va a durar uno de los fenómenos astronómicos más increíbles del año: el cometa Neowise en su punto más cercano al Sol, haciéndolo visible desde cualquier punto de la Tierra. Un espectáculo único en la vida, ya que no volverá a ocurrir en al menos 6,800 años.

El cometa Neowise es uno de los más brillantes de todos cuantos se han descubierto en las últimas décadas. El pasado marzo, los astrónomos se percataron de que se estaba acercando a la tierra y, según cálculos, se prevé que sea visible desde la Tierra durante gran parte del mes de julio. Eso es ahora, así que no pierdas la oportunidad de mirar al cielo y contemplar este fenómeno.

Desde ayer día 13 y hasta el próximo 31 de julio tendrás la oportunidad de disfrutar de un espectáculo visual en el cielo, algo que se apreciará sobre todo cuando el cometa alcance su punto más cercano a la Tierra el próximo 23 de julio.

💫A faint view of Comet C/2020 F3 (NEOWISE) before sunrise, upper left, over Washington, DC. More 📷: https://t.co/LVyafZweKZ

What is a comet, anyway? What do they look like up close? https://t.co/nnki5IevCJ#cometNEOWISE pic.twitter.com/Aa21palByM

— NASA HQ PHOTO (@nasahqphoto) July 12, 2020