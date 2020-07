Ivanka Trump promueve frijoles Goya en inglés y español con foto en su Twitter

Ivanka Trump ha mostrado este martes su apoyo a la compañía hispana de alimentación Goya al compartir una foto con la imagen de frijoles y el histórico eslogan de la marca “Si es Goya, tiene que ser bueno” tanto en inglés como en español.

If it’s Goya, it has to be good.

Si es Goya, tiene que ser bueno. pic.twitter.com/9tjVrfmo9z

— Ivanka Trump (@IvankaTrump) July 15, 2020