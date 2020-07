Leones Negros asegura que la Liga MX los engañó

El presidente de los Leones Negros, Alberto Castellanos interpuso una demanda ante el TAS por la desaparición del ascenso y descenso

El presidente de los Leones Negros, Alberto Castellanos, que formarán parte de la Liga de Expansión, declaró que fue engañado por el presidente de la Liga MX, Enrique Bonilla.

El dirigente denunció que ha habido un manejo errático y poco claro por parte de las autoridades de la Liga, “desde mi punto de vista se nos ha engañado, con lo de las franquicias 19 y 20, si me dicen que están a la venta, yo la compro, después me dicen que siempre no, es un engaño, es una mentira y así se lo volví a decir en la asamblea al propio Bonilla”, declaró Alberto Castellanos.

Leones Negros asegura que equipos del extinto Ascenso MX, ¿fueron engañados?😰https://t.co/cpi4NZJT9D — MARCA Claro (@MarcaClaro) July 14, 2020

Durante una conferencia virtual, Castellanos dijo que está consciente de que expresarse de esa manera puede traer represalias deportivas, específicamente en el caso de que se den arbitrajes tendenciosos, algo a lo que dejó en claro, no le teme en lo absoluto.

En cuanto a la demanda que interpusieron ante el TAS, por el tema de la desaparición del ascenso y descenso, Castellanos afirmó que sigue la disputa y se encuentran en un nuevo proceso tras la contestación de la parte que le correspondía a la Liga MX.