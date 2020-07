Nativo americano defiende el logotipo de los Redskins: “Es un motivo de orgullo”, asegura

El inminente cambio de nombre de los Redskins de Washington sigue levantando polémica entre los aficionados al deporte, ya que si bien el consenso es que se trata de un término racista y ofensivo, hay voces entre los propios descendientes de los pueblos originarios en los Estados Unidos, que piensan que su logotipo, por el contrario, transmite un sentimiento de orgullo.

Tal es el caso de Lance Wetzel, hijo del artista Walter ‘Blackie’ Wetzel, un nativo americano que en 1971 fue el encargado de diseñar la imagen de los Redskins inspirado en un integrante de la tribu Pies Negros, quien dio su opinión en entrevista para el portal 13 News Now

“It’s disheartening,” said Lance Wetzel, who resides in Helena and is an assistant basketball coach for Helena High. “I wish they really would have considered at least sticking with the imagery. It’s a depiction of a real Native American https://t.co/QcYdXejqMq

— Steamboat Dry Goods (@MTsteamboat) July 12, 2020