Arrestan a ex estrella de la WWE que se convirtió en actriz porno por esconderse de policías 

Tamara Sytch, miembro del Salón de la Fama de la WWE, conocida como la primera diva de la lucha libre profesional, ha sido arrestada por múltiples delitos, incluido esconderse de la policía.

Sytch, conocida también como Sunny, que después se hizo famosa como estrella porno, fue arrestada por la Oficina del Sheriff del condado de Monmouth y llevada al correccional del condado en Nueva Jersey, según Fox News.

Fue acusada de eludir a un oficial de policía, dos cargos por violar una orden de restricción de violencia doméstica y “operar un vehículo motorizado durante la suspensión de la segunda licencia”, según los registros de la oficina del sheriff.

Su nombre apareció como Tamara Sytch, de 47 años, no hubo más detalles sobre cómo Sytch fue arrestada.

