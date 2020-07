Confrontación por uso de tapabocas en supermercado de Los Ángeles

El hecho de usar un tapabocas parece molestar a algunas personas que se rehusan a usarlos a pesar de los esfuerzos del gobiernos de promover su uso para detener la propagación del coronavirus.

El pasado miércoles, un hombre que se encontraba de compras en el supermercado Ralphs de La Brea en Los Ángeles, fue confrontado por una trabajadora del lugar que le indicó que debía usar un tapabocas o abandonar la tienda.

NEW: Man who refused to wear a mask in a @RalphsGrocery on La Brea rams store employee with shopping cart after being confronted. The man was pepper sprayed and taken to the hospital. @SaraDonchey with more. #CBSLA pic.twitter.com/p0vkNWeqY1

— Mike Rogers (@MikeRogersTV) July 16, 2020