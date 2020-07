Hormigas voladoras invaden viviendas en Reino Unido

Videos en redes sociales muestran a las hormigas voladoras que el pasado fin de semana “hicieron su agosto” en Reino Unido.

Debido a su tamaño, más grande que el de las hormigas comunes, estos insectos pudieron ser detectados por radares de servicio meteorológico nacional.

Swarms of #flyingants in S+E Eng yesterday even appeared on the rainfall radar 🐜🐜🐜

The blue specs on the radar showed up some of the swarms through the afternoon 😱😱 @bbcbreakfast pic.twitter.com/YSs8Gc54v9

— Matt Taylor (@MetMattTaylor) July 13, 2020