“¡Múdese pinc** rata ilegal!”, el rechazo que enfrentan inmigrantes indocumentados con caseros

En Nueva York y en otros estados, los caseros enfrentan problemas para el pago de renta, debido a la pandemia de coronavirus, pero hay programas gubernamentales que buscan ayudarlos.

Este conflicto de vivienda es más complicado para inmigrantes indocumentados, quienes antes de la crisis de COVID-19 ya enfrentaba serios problemas para rentar un espacio, así como abusos de caseros.

La periodista Andrea Salcedo reporta que activistas y defensores de inmigrantes han registrado un incremento de abusos de caseros, como ocurrió a una residente de Brooklyn.

“Señor, por favor, bájele al ruido… Don le puede bajar a su música, por favor, gracias”, escribió la inquilina.

“Múdese pinche rata ilegal, vesos (sic)”, respondió en español el arrendador.

The landlord texted: "Múdese pinche rata ilegal" (Move out ilegal rat in English) to a woman who lives in Sunset Park. He also texted: "Either you behave or I deport you and if you do not like it, move out." 2/2 pic.twitter.com/vbN9e2go8A

— Andrea Salcedo (@andreapsalcedo) July 15, 2020