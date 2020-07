Dispuesto a correr el riesgo: Pelotero de Ligas Mayores con enfermedad renal decide jugar en medio de la pandemia

A menos de 10 días de que inicie la temporada recortada de las Ligas Mayores en el marco de la pandemia, se han dado situaciones de peloteros que ante el temor de contraer el COVID-19 han preferido retirarse este año en espera de que las condiciones se normalicen con miras al 2021.

Pero en contraparte, hay otros casos en los que incluso a pesar del riesgo que implica un entorno con el número de contagios en aumento, han decidido jugar, como el parador en corto de los Phillies de Filadelfia, Didi Gregorius, quien adelantó que jugará con una mascarilla de tiempo completo debido a un problema renal que padece desde 2011 y que lo mantiene en grupo de alto riesgo en medio del coronavirus.

With the team situation and how we are handling in the clubhouse… https://t.co/XU9g5m5KVQ

— Sir Didi Gregorius (@DidiG18) July 16, 2020