Katy Perry causa revuelo al lucir un vestido con bordados mexicanos

View this post on Instagram

Who: Katy Perry Wearing: @pippa_holt_kaftans (huipil), @marsell.official (shoes), @rayban (sunglasses) and @mlm_label (hat) Where: in LA Courtesy of: Backgrid Tags: #Spotted #KatyPerry #PippaHoltKaftans #maternity #pregnant #shopping #hollywood #singer #streetstyle #celebritystyle #celebritystylist #instastyle #style #stylist #instafashion #instadaily #instagood #styleinspo #instastyle #fashion #fashionista #fashionicon #celebrity #trendy #ootd #fashionblogger #styleblogger #influencer #TheEmpireoftheStyle