Tragedia Olímpica: una patinadora de 20 años apareció muerta en Moscú, probablemente se suicidó

La patinadora australiana de origen ruso Ekaterina Alexandrovskaya, campeona mundial júnior de parejas en 2017, falleció a los 20 años en Moscú, informaron este sábado las agencias rusas, que señalan que la Policía cree en un posible suicidio.

De acuerdo con la agencia Interfax, el cuerpo de Alexandrovskaya fue hallado sin vida en una calle cerca de su apartamento en el centro de Moscú tras caerse de una ventana.

Las circunstancias de su muerte aún están siendo investigadas, pero fuentes policiales indicaron a Interfax y a la agencia TASS que “la causa preliminar es suicidio”. Alexandrovskaya dejó una nota con la palabra “amor”, según fuentes de la investigación citadas por la agencia RIA Nóvosti.

La patinadora representó a Rusia hasta 2016, cuando fue invitada a competir bajo la bandera australiana. En 2017 se convirtió en campeona mundial júnior junto a Windsor. Los dos también ganaron en 2017 el Grand Prix Júnior. En Australia la pareja se alzó además en dos ocasiones con el campeonato: en 2017 y 2019.

The twenty year old Ekaterina Alexandrovskaya, former junior world champion in figure skating paired with Harley Windsor, died in the morning.

The pair split in late February 2020.

According to Russian sources, the girl committed suicide.

Rest in Peacehttps://t.co/PB63PTq1cD

— Massimiliano Ambesi (@max_ambesi) July 18, 2020