Foto: Buscan Carolina Martinez, joven latina de Pico Rivera que está enferma de gravedad

Los agentes del sheriff angelino continúan buscando este domingo a una mujer de 30 años de Pico Rivera que lleva una semana desaparecida.

Carolina Martinez was last seen wearing a pink and gray shirt with gray pants. If seen, call 911. https://t.co/0bGPCNdtiK

Carolina Martínez tiene un trastorno esquizoafectivo y un tumor cerebral, según comunicaron las autoridades. La última vez que la vieron fue el pasado 11 de julio sobre las 7:50 de la tarde. La joven estaba en el bloque 6500 de Rosemead Boulevard, cerca de Washington Boulevard.

Describen a Martínez como hispana de 5’3″ (152.4 centímetros) de altura y 180 libras (81.64 kilogramos). Tiene los ojos verdes y el cabello castaño y a la altura de los hombros. La última vez que la vieron llevaba una camiseta rosa y gris y unos pantalones grises, según dijo el Departamento del Sheriff de Los Ángeles.

Las autoridades piden a cualquier persona con información sobre su paradero que llame a la Unidad de Personas desaparecidas del sheriff marcando el número 323-890-5500 o que se ponga en contacto con el servicio de emergencias en el 911.

Please share this. This is my resident at work and she has been missing since 7-11-20. Please blast this on your twitter, facebook and Ig if you can. Thanks guys! pic.twitter.com/1Rn9Xn3V04

— Marlene Gonzalez (@LoProBombshell) July 18, 2020