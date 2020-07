Matan a balazos a hijo de jueza federal hispana de Nueva Jersey, Esther Salas.

El hijo de 20 años de la jueza federal hispana de Nueva Jersey, Esther Salas fue asesinado luego que un sujeto entrara en la casa en la que vivían y le disparara.

Durante el ataque, el marido de la magistrada, Mark Anderl, también recibió balazos y se encuentra herido de gravedad.

El FBI ya busca a al menos un sospechoso por la agresión.

The FBI is investigating a shooting that occurred at the home of Judge Ester Salas in North Brunswick Township, New Jersey earlier this evening, July 19. We're looking for one subject & ask that anyone who thinks they may have relevant information call us at 1-973-792-3001.

— FBI Newark (@FBINewark) July 20, 2020