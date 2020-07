Ted Cruz advierte: si demócratas ganan Texas “es el fin” de republicanos en Congreso y presidencia

El senador Ted Cruz advirtió en la Convención Estatal del Partido Republicano en Texas que si los demócratas ganan esa entidad podrían perder el Congreso y la presidencia en noviembre.

“Si los demócratas ganan Texas es el fin”, dijo Cruz en video a los asistentes virtuales a la convención.

Sen. @tedcruz: "The future of our country and the American dream are very much at stake in 2020." pic.twitter.com/uQvRMUf0ws

— The Hill (@thehill) July 20, 2020