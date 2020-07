¿Cansado de trabajar o estudiar a distancia desde casa por el COVID-19? Bermuda te espera

Si ya estás cansado de estar atrapado en casa esquivando el coronavirus, ahora hay una oportunidad para refugiarse en la playa durante 12 meses en la hermosa isla de Bermuda, que ofrece “residencias” de un año a extranjeros, reporta CBS News.

Bermuda es un territorio insular británico en el Océano Atlántico Norte, conocido por sus playas de arena rosada como Elbow Beach y Horseshoe Bay.

La pandemia ha diezmado la industria de viajes y turismo en todas partes, pero está afectando especialmente a las naciones insulares, cuyas economías dependen de una afluencia anual de visitantes.

