Nahuel Guzmán explicó lo que le dijo Siboldi antes de que iniciara la bronca

Nahuel Guzmán contó lo sucedido fue una falta de respeto del entrenador uruguayo

El arquero Nahuel Guzmán reveló lo que le dijo Robert Dante Siboldi antes de que iniciara la bronca en el partido entre Tigres y Cruz Azul.

La bronca se registró en la semifinal de la Copa por México entre Cruz Azul y Tigres, al terminar la tanda de penaltis que definió el duelo, algunos jugadores del equipo regio se hicieron de palabras con el técnico celeste, Robert Dante Siboldi.

Durante una entrevista, el arquero de los felinos, Nahuel Guzmán explicó lo sucedido fue una falta de respeto del entrenador uruguayo.

“Hubo un intercambio a la distancia, que a mí me parece una falta de respeto. Me parece muy raro que los medios de ‘incomunicación’, como me gusta decir, cuenten siempre todo por la mitad», comentó el arquero.

El ‘Patón’ reveló lo dicho por Siboldi y las palabras que le dirigió cuando se acercó a él en cuanto el partido llegó a su fin.

«Robert (Siboldi) se enojó porque yo le estaba hablando al Cabecita (Rodríguez) y me dijo: ‘A ver si cerramos un poquito el orto’, que es una expresión muy sudamericana que quiere decir a ver si nos callamos.

Pese a todo, Nahuel subrayó el respeto que hay de su parte hacia Robert por lo que representa para la memoria de los aficionados Tigres.

Te puede interesar:

Tuca Ferreti lanzó escupitajo, fumó y se metió a la bronca sin cubrebocas en el Cruz Azul vs. Tigres

“Hay equipos que no tienen estadio y los consideran grandes”: Nahuel Guzmán le avienta pedrada al Cruz Azul