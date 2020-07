Pese a todo: Gareth Bale está contento en el Real Madrid y “no irá a ningún lado”, según su agente

Tiene un salario de envidia y no se quiere mover de Madrid

Gareth Bale no ha sido considerado para ingresar en los encuentros más recientes del Real Madrid y ha estado envuelto en diferentes polémicas que podrían poner en duda su estadía en el equipo; sin embargo, su agente aseguró que él está muy contento y que no quiere salir de allí.

“Gareth está bien, tiene dos años más en su contrato. Le gusta vivir en Madrid y no va a ir a ningún lado”, dijo Jonathan Barnett en entrevista para BBC Sport.

🙌 ¡SE QUEDA EN MADRID! 🙌 🗣 Jonathan Barnett, agente de @GarethBale11, insiste en que continuará jugado para el @realmadrid. 🤩 ¿Crees que sea una realidad? pic.twitter.com/zAoPnm3uul — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) July 20, 2020

Cabe recordar que el galés fue relegado a la banca en los últimos siete partidos y que sólo vio acción algunos minutos en 16 partidos durante la temporada, lo cual hacía suponer que podría salir de la institución el próximo verano.

Aunado a esto, el delantero fue captado en la grada “jugando” y durmiendo, o simulando hacerlo, por lo que muchos pensaron que estaba inconforme.

Congrats to Gareth Bale on winning La Liga. pic.twitter.com/JGWtFtE2ip — BenchWarmers (@BeWarmers) July 16, 2020

El Real Madrid dando lo que podría ser el golpe definitivo a #LaLiga y Gareth Bale…. pic.twitter.com/bZcbO3Pc1H — Fuera de Juego (@ESPN_FDJ) July 13, 2020

Pero con el salario que percibe, se entiende la decisión de luchar por permanecer en el equipo, ya que según datos de Forbes, gana $28.4 millones de dólares anuales. Y justo eso, aunado a que se ha vuelto un jugador prescindible para el DT Zinedine Zidane, son razones por las cuales el Madrid podría buscar colocarlo en otro equipo.

“Es una gran pérdida que no esté considerado en el Real Madrid al momento, pero no saldrá. Gareth no está buscando durar más que Zinedine Zidane, ha sido muy exitoso. No hay odio, Zidane solamente no lo quiere usar”, aseguró Barnett.