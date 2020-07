Trabajadores del valle de San Joaquín piden apoyo al fiscal general

Ante plena crisis de salud y laboral, los empleados piden una investigación a una empresa de pistachos.

Después de que docenas de trabajadores de la compañía Primex Farms, en el valle de San Joaquín, realizaran dos protestas pidiendo mejoras en el trabajo, han decidido avanzar con sus demandas para ser protegidos durante la pandemia del coronavirus.

Recientemente se reportó que hay casi un centenar de trabajadores contagiados por el COVID-19 y una empleada de la compañía productora de pistachos falleció. No obstante, hasta la fecha la compañía continúa trabajando a tiempo completo.

Remigio Ramírez, trabajador de mantenimiento de maquinas en Primex, quien expuso su caso de contagio del COVID-19 y sus condiciones de trabajo a La Opinión, dijo que esta recibiendo represalias por parte de Primex.

Según el trabajador, los supervisores de la compañía le anunciaron que comenzando el próximo mes trabajará el turno de noche después de haber trabajado por 13 años en el turno de día.

Debido a todas estas irregularidades, los empleados y el sindicato United Farm Workers (UFW) piden que el Fiscal General de California, Xavier Becerra, investigue a la empresa.

También presentaron un cargo de práctica laboral injusta contra Primex, por represalias ilegales ante la Junta Nacional de Relaciones Laborales; además, están investigando las violaciones denunciadas de los derechos de otros trabajadores.

Las preocupaciones continúan

Según un censo de empleados realizado por la UFW, hay 97 empleados contagiados de coronavirus y 63 familiares incluyendo un bebé de 9 meses. Primex proporciona empleo durante todo el año a un promedio de 400 trabajadores.

El UFW informó que María Hortencia López, de 57 años, empleada de Primex Farms, falleció el 14 de julio después de luchar por varias semanas en contra de la enfermedad del COVID-19. López tenía otras enfermedades subyacentes que agravaron su situación.

Irma Escobedo, otra empleada de Primex, quien esta contratada mediante una agencia, dijo que ella conocía a López.

“Yo la ultima vez que la vi, fue de lejos y la veía sin mascarilla, solo se cubría la cara con su blusa”, dijo Escobedo. “Se veía con la mirada perdida y ya para nuestro descanso de las 6 de la tarde dijeron que se había ido a su casa porque se sentía mal”.

López dejó de trabajar en Primex el 6 de junio, de acuerdo a la compañía.

Escobedo añadió que los supervisores no protegían a los empleados lo suficiente.

“Otra persona en nuestro cuarto también salió positiva, pero siguió trabajando mientras esperaba sus resultados”, indicó Escobedo. “Ahí nos dicen que la máscara es decisión propia”.

Ella recuerda que a mediados de junio ella también resultó afectada por el virus.

“El domingo [14 de junio] fui a la clínica con síntomas y me dijeron que me quedara en la casa. El lunes mi hijo me midió la temperatura y estaba muy alta, así que me llevó al hospital”, dijo Escobedo, de 54 años. “Ahí me diagnosticaron positiva al coronavirus y dejaron internada por tres días”.

Después la enviaron a su casa para recuperarse, aún con el virus, y ella se vio obligada a decirle a uno de sus tres hijos y su nuera embarazada que se salieran de la casa temporalmente por temor a contagiarlos.

“Pasé muchas cosas feas en la casa y Primex nunca me llamó para ver como estaba”, dijo la trabajadora.

Añadió que lo que más le molesta es que los supervisores nunca les dieron información de que pasos seguir para un ambiente seguro en el trabajo.

Además, agregó que en el cuarto de su unidad de trabajo hay alrededor de 20 personas. Algunos cuartos tienen unidades similares en tamaño o un poco más grandes. Usualmente para los descansos dejan salir a dos unidades.

“Ahora que tenemos mas visión de la enfermedad vemos que estaba mal como nos sacaban al descanso”, dijo Escobedo. “Salíamos los grupos y todos íbamos juntos a lavarnos las manos. En el comedor si había más espacio, pero no en los lavamanos”.

Esta semana su doctor le dio la carta confirmando que ya esta libre del virus y espera poder regresar a trabajar el lunes.

En busca de respuestas

Armando Elenes, secretario tesorero de la UFW, dijo que ahora están pidiendo la ayuda del fiscal Becerra para que investigue varias irregularidades en Primex.

“El esposo de López me confirmó directamente que sí había salido positiva al COVID-19 y eso le causó pulmonía”, dijo Elenes.

En respuesta a las acusaciones, el director de operaciones de Primex, Mojgan M. Amin, dijo que ha habido “confusión” y “desinformación” en cuanto al fallecimiento de López ya que, pese a trabajar en la compañía, ella no era considerada empleada de Primex, sino empleada de un contratista laboral externo.

“Estaba enferma debido a una neumonía y se le hicieron tres pruebas de COVID-19, mientras estaba hospitalizada y su resultado fue negativo las tres veces”, dijo Amin. “Ella había estado fuera del trabajo desde el 6 de junio de 2020 y su familia nos informó que falleció el 14 de julio a causa de una neumonía”.

En cuanto a la posible sanción de Ramírez dijo que “somos profesionales, no tomamos represalias”.

Y por último, Amin negó rotundamente las acusaciones de algunos trabajadores que dicen que Primex no les esta pagando el tiempo de enfermedad.

“Somos profesionales y nos preocupamos por nuestros empleados, es ley pagar 80 horas de enfermedad por COVID”, dijo Amin. “También tenemos nuestro propio pago adicional de enfermedad y tiempo libre. También brindamos la oportunidad de trabajar desde casa a las personas que tienen problemas de salud o que no tienen cuidado infantil en estos tiempos difíciles”.

El fiscal general de California dijo vía email que la lucha por la seguridad pública, los derechos de los trabajadores y la equidad económica nunca ha sido tan crítica como lo es ahora durante los tiempos de la pandemia.

“Los informes de transmisión en el lugar de trabajo, incluso en los empleadores agrícolas como Primex son profundamente inquietantes”, dijo el fiscal Becerra. “Si bien no podemos comentar ninguna investigación en particular, los trabajadores y sus familias deben saber que no están solos en esta lucha. Estamos siguiendo de cerca el mercado y esperamos que los empleadores en nuestro estado cumplan plenamente con su responsabilidades y obligaciones de proporcionar salud y seguridad a los trabajadores”.

Trabajadores que se sientan en peligro en el trabajo pueden archivar una queja con la oficina del fiscal Becerra en https://oag.ca.gov/consumers/COVID- 19

También pueden consultar a la Agencia de Desarrollo Laboral y de la Fuerza Laboral de California en https://www.labor.ca.gov/coronavirus2019/

Para apoyar a los trabajadores de Primex mediante una petición al fiscal general visite: https://ufw.org/primexcaag